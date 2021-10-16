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В Госдуме ответили на попытку американского эсминца нарушить границы России

Слуцкий: Россия жестко ответит на все провокации, подобные действиям американского эсминца
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Фото: Reuters

Россия жестко отреагирует на любые провокации, подобные действиям американского эсминца Chafee. Так ответил на действия Вашингтона председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными», — написал депутат в социальной сети.

По его словам, Вашингтон своеобразно понимает определение «международного права» и не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ. «С Россией это вряд ли пройдет», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что в Минобороны России заявили о грубом нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море. Он рассказал, что в пятницу, 15 октября, был вызван военный атташе США в Москве, который заявил о правомерности действий Америки.

О попытке Chafee пересечь российскую границу в Японском море сообщалось ранее, 15 октября. Отмечалось, что эсминец США, несколько дней действующий в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России.

Позднее в ВВС США ответили, что заявление о попытке эсминца нарушить границу не соответствует действительности. Командование также добавило, что войска продолжат «летать, плавать и действовать» там, где это позволяет международное право.

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