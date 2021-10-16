В Госдуме ответили на попытку американского эсминца нарушить границы России

Россия жестко отреагирует на любые провокации, подобные действиям американского эсминца Chafee. Так ответил на действия Вашингтона председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными», — написал депутат в социальной сети.

По его словам, Вашингтон своеобразно понимает определение «международного права» и не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ. «С Россией это вряд ли пройдет», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что в Минобороны России заявили о грубом нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море. Он рассказал, что в пятницу, 15 октября, был вызван военный атташе США в Москве, который заявил о правомерности действий Америки.

О попытке Chafee пересечь российскую границу в Японском море сообщалось ранее, 15 октября. Отмечалось, что эсминец США, несколько дней действующий в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России.

Позднее в ВВС США ответили, что заявление о попытке эсминца нарушить границу не соответствует действительности. Командование также добавило, что войска продолжат «летать, плавать и действовать» там, где это позволяет международное право.