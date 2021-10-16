Спрос на ипотеку в России с сентябре упал на 41,4 процента

В сентябре спрос на ипотеку в России упал на 41,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, в сентябре количество заявок на ипотеку снизилось на 2,9 процента по сравнению с августом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу бюро Алексей Волков пояснил, что россияне стали реже брать ипотеку, в том числе, на фоне увеличения стоимости квадратного метра жилья в стране. Свою роль сыграли и изменения в программе льготной ипотеки.

«Ограничение суммы кредита по программе до 3 миллионов рублей. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30 процентов, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — заключил специалист.

С другой стороны, подсчитали эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в России выросло число дорогих ипотек. В третьем квартале 2021 года богатые россияне решили массово набрать кредитов на жилье, и доля ипотеки от 12 миллионов рублей выросла до рекордных за 5 лет 7 процентов.

С июля по сентябрь российские банки выдали состоятельным клиентам 88,1 миллиарда рублей по программам, которые не попадают под льготы. По данным аналитиков ОКБ, за 2021 финансовые организации заключили 16,2 тысячи таких договоров на общую сумму в 247,6 миллиарда рублей.