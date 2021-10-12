В Москве взлетели цены на квартиры в новостройках

«Инком-Недвижимость»: жилье в новой Москве в среднем подорожало на 24 процента за год

Специалисты по недвижимости проанализировали изменения стоимости жилья в пределах новой Москвы. Квадратный метр в новостройке взлетел в цене за последние 12 месяцев на 24 процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

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Цена за «квадрат» в новой квартире установилась на уровне 189 тысяч рублей. Однокомнатное жилье в столице в среднем можно купить за 7,2 миллиона рублей. На двухкомнатную квартиру придется потратить около 10,2 миллиона рублей, на трехкомнатную — 13 миллионов рублей, добавили риелторы.

Стоимость жилой недвижимости в новостройках выросла вслед за спросом из-за распространения программы льготной ипотеки. При этом предложение осталось практически неизменным. «В перспективе будут уменьшаться площади проектируемого жилья, чтобы повысить ликвидность лотов. Этому способствуют ослабление рубля за последние несколько лет, высокая себестоимость стройматериалов», — подчеркнул директор департамента новостроек «Инком-Недвижимость» по продажам Валерий Кочетков.

На вторичном рынке жилья в столице около 30 процентов квартир продается по завышенным ценам, заявили ранее в фонде коллективных инвестиций «Рентавед». Эксперты рассказали собственникам квартир, что для определения реальной цены помещения можно использовать специальные онлайн-сервисы по оценке недвижимости или обратиться к специалистам.