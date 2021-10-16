На Украине назвали способ восстановить суверенитет с помощью «казацкой крови»

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал способ восстановить суверенитет страны. По его мнению, сделать это можно с помощью «казацкой и повстанческой крови». Его слова передает Генштаб Украины в Facebook.

Речь Залужного была приурочена ко Дню украинского казачества в городе Чигирин и 80-летию со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе. (...) Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», — заявил Залужный.

Командующий ВСУ также добавил, что высшее проявление патриотизма — это готовность умирать и убивать за свою землю.

В начале октября командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк заявил, что, несмотря на договоренности и перемирия, украинские военные могут по своему усмотрению вести огонь по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Для этого подразделениям не потребуется одобрение Киева.