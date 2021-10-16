Подросток с винтовкой из «Лего» напугал местных жителей

В Германии подросток с оружием из «Лего» в камуфляжном костюме напугал местных жителей

В Германии подросток стал причиной для паники местных жителей, прогуливаясь по улице с оружием, сообщает Die Zeit.

Сообщается, что инцидент произошел днем 15 октября в немецком городе Линдау в Баварии. Один из посетителей ресторана испугался, что возле заведения гуляет юноша, в чьих руках был предмет, похожий на оружие, и сообщил об этом в полицию. Кроме того, подросток был одет в камуфляжный костюм.

На вызов приехали патрульные машины федеральной полиции из Линдау и близлежащих районов. Оказалось, что 15-летний юноша собрал данную «винтовку» из деталей конструктора «Лего» и она не представляет никакой опасности для окружающих.

Ранее стало известно, что в Калифорнии вооруженный японским самурайским мечом — катаной — «ниндзя» напал на сотрудников сил специального назначения. Хулиган разбил окно в сельском ангаре и случайно ударил одного человека по голове. Спецназовцы применили против него нелетальные снаряды, однако они не оказали на мужчину должного воздействия: он так и не был обезврежен. Против нарушителя пришлось применить шокер, который все-таки заставил его бросить оружие.