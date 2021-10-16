Суд арестовал всех участников конфликта в московском метро

Прокуратура Москвы: суд арестовал всех фигурантов уголовного дела о хулиганстве в метро

Суд арестовал всех трех фигурантов уголовного дела о хулиганстве в московском метрополитене. Речь идет о случившемся 12 октября конфликте, когда группа приезжих приставала к девушке, за которую в итоге заступился молодой человек. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По данным ведомства, суд учел позицию обвинения и избрал участникам конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года.

16 октября сообщалось о задержании устроивших конфликт в метро мужчин 27, 30 и 36 лет. Также стало известно, что свидетельницу происшествия накажут за нецензурную брань. Девушка отрицает обвинения и утверждает, что не ругалась.

Ранее стало известно, что следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство»). До этого полицейские установили личности кавказцев, устроивших конфликт, и привлекли их к административной ответственности.

До этого, 12 октября, в сети появился ролик, на котором был запечатлен конфликт. Заступившегося за девушку мужчину поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.