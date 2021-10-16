Россиян научат правильной перевозке детей прямо в роддомах

Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) будут обучать молодых московских родителей безопасной перевозке детей в автомобилях прямо в перинатальных центрах. Об этом сообщает газета «Известия».

В столичном ГИБДД разработали образовательную программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которой родителям разъяснят особенности правильного выбора автокресел и научат правильно фиксировать в них детей, а также расскажут про оптимальный скоростной режим.

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».

По статистике ГИБДД, в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях в Москве 177 детей-пассажиров получили травмы, 4 ребенка погибли. При этом, 35 пострадавших детей перевозились с нарушениями правил, из них 31 ребенок-пассажир в возрасте до трех лет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возмутился из-за цен на поездки в такси с детьми. Он счел дискриминацией ситуацию, когда за поездку в такси с детским креслом приходится платить больше, чем за обычную поездку. «Я, честно говоря, даже не знал, что это вот так говорят: "Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже". Ну это вообще кроме возмущения ничего не вызывает», — заявил бывший премьер.

