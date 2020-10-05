В России задумали обязать такси оборудовать машины детскими креслами

В Законодательном собрании Калужской области задумали обязать такси в России оборудовать все машины специальными детскими креслами. Соответствующий законопроект парламент региона внес в Государственную думу, документ размещен в электронной базе нижней палаты.

Инициатива предполагает внести в перечень требований к легковому такси внести пункт, предусматривающий обязательное оборудование автомобиля детским креслом. В пояснительной записке авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие «позволит сделать услуги по перевозке пассажиров легковым такси более доступными и безопасным». В случае принятия соответствующей поправки требование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

При этом в отзыве правительства к законопроекту отмечается, что наличие одного кресла не решит проблему, когда таксисты отказывают в перевозке людям с двумя и более детьми. Кроме того, его принятие может повлечь увеличение стоимости проезда.

Ранее газета «Известия» писала о том, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) захотело заставить агрегаторы такси и таксопарки нести ответственность за здоровье пассажиров. Такая инициатива направлена главе думского комитета по транспорту и строительству Евгению Москвичеву.