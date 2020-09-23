Россиян предупредили об утечке данных сервиса такси

Пользовательница социальной сети Facebook предупредила россиян об утечке данных сервиса «Яндекс.Такси», об этом она написала на своей странице.

По словам Яны Черненко, в течение нескольких минут с ее банковской карты, привязанной к сервису, произошло пять списаний денежных средств почти на десять тысяч рублей. Девушка предположила, что это может быть связано с утечкой данных или «дыры в системе безопасности». Она призвала пользователей отвязать свои банковские карты от сервиса.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщило, что во время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в России произошел всплеск мошенничества. За шесть месяцев нынешнего года количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.