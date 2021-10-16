Россиян предупредили о росте цен на овощи и фрукты

Экономист Долгова: цены на овощи и фрукты могут вырасти на 20 процентов к концу года

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян о росте цен на овощи и фрукты к концу года.

Экономист отметила, что стоимость овощей и фруктов может увеличиться на 20 процентов по сравнению с сентябрем. Также на 15-20 процентов могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики, добавила она.

По словам эксперта, к концу года также на 15 процентов подорожают товары в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. «Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — пояснила Долгова.

12 октября президент России Владимир Путин сообщил, что темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента. Рост цен президент считает одной из главных проблем национальной экономики. Он поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры социальной поддержки граждан.

