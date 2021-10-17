Американская миссия при ОБСЕ защищала Крым и перепутала цвета флага Украины

Американская миссия при ОБСЕ заявила, что Крым является частью Украины, при этом перепутала цвета ее флага. Пост с таким заявлением появился в Twitter миссии.

«Мы не требуем увеличения полномочий для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой существующий мандат. Этот мандат позволяет миссии патрулировать всю Украину, включая Крым, оккупированный Россией, потому что Крым — это Украина», — написали в посте в защиту государственного суверенитета.

К твиту также была прикреплена анимация, в которой территория полуострова была раскрашена в цвета флага Украины. Однако цвета флага были перепутаны — синий, который означает небо, в посте поставлен внизу, а желтый — наверху.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) и США осудили проведение переписи населения России на территории Крыма. Против нее выступил и украинский МИД.

Киев счел перпись недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины.