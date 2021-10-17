В США возникли проблемы с размещением эвакуированных афганцев

В США возникли проблемы с расселением по стране эвакуированных афганцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников пентагона и волонтеров.

Один из представителей военного ведомства рассказал, что из-за бюрократических формальностей, нехватки подходящего жилья и необходимости вакцинации процесс значительно затянулся. Отмечается, что изначально предполагалось направить афганцев в новые места проживания до конца года или даже раньше. Теперь же, по словам источника американской газеты, афганцев рассчитывают разместить до марта 2022 года.

В настоящее время на восьми американских военных базах находятся более 50 тысяч афганцев. Процесс их размещения по стране также затрудняет тот факт, что официально эвакуированные жители Афганистана не могут квалифицироваться как беженцы.

Ранее сообщалось, что сотни беженцев из Афганистана покинули военные базы в нескольких американских штатах, где их временно разместили после эвакуации, не дождавшись оформления необходимых миграционных документов. По данным Reuters, не менее 700 афганцев уехали из лагерей без документов, и их число продолжает расти. При этом власти США на протяжении долгого времени не афишировали эту проблему, из-за чего ситуация только усугубилась.