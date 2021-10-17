Жительница Великобритании умерла от таинственной жажды

Жительница Великобритании умерла после жалоб на сильную жажду. Об этом сообщает новостной портал Birmingham Live.

37-летней Смите Патил стало плохо ночью 15 октября. Перед этим она весь вечер жаловалась на таинственную жажду и сухость в горле. Когда самочувствие женщины начало ухудшаться, она решила отправиться в больницу. Тем временем муж Патил повез детей к друзьям семьи.

В больнице женщине стало лишь хуже: ее вырвало в зале ожидания, после чего она потеряла сознание. Британка скончалась до того, как ее муж успел доехать до больницы. Причина ее смерти остается неизвестной. У Патил осталось двое детей — шести и двух лет.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель британского графства Мерсисайд Люк Браун принял симптомы смертельно опасной болезни за похмелье и умер через неделю после заражения. После возвращения из отпуска в Испании самочувствие мужчины ухудшилось, у него начались судороги. Брауна срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у британца бактериальный менингит. Его ввели в искусственную кому, однако лечение не помогло, и через неделю он скончался.