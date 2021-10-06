Мужчина встретился с отцом после 35 лет разлуки и умер через 10 минут

Уроженец острова Мэн из английского города Флитвуд, графство Ланкашир, встретился с отцом после 35 лет разлуки и через 10 минут разбился на мотоцикле. Об этом сообщает Lancs Live.
27 сентября 56-летний Пол Коуэлл поехал в гости к отцу, которого не видел почти 40 лет. Во время долгожданной встречи он позвонил по видеосвязи сыновьям, чтобы они впервые увидели дедушку. После звонка мужчина сел на мотоцикл и отправился в место, где был захоронен прах его матери.
Предположительно, через 10 минут пути мотоцикл Коуэлла врезался в фургон. Британец умер на месте. Родственники мужчины открыли сбор средств на доставку его тела домой и организацию похорон. На момент написания новости было собрано 3,4 тысячи фунтов стерлингов (336 тысяч рублей).
У Коуэлла остались двое сыновей и приемная дочь.
Ранее сообщалось, что мать увидела сына впервые за десять лет и умерла через несколько дней. Оказалось, что у нее были проблемы с почками и печенью — органы «едва функционировали».