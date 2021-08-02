Мать увидела сына впервые за десять лет и умерла через несколько дней

28-летняя уроженка Румынии из Ноттингема, графство Ноттингемшир, Лаура Андреойю (Laura Andreoiu) у впервые за десять лет увидела сына и умерла через несколько дней после долгожданной онлайн-встречи. Об этом сообщает газета Nottingham Post.

11-летний сын Андреойю проживает с родственниками в Испании. В последний раз мать видела ребенка, когда ему был один год. Румынка мечтала снова встретиться с мальчиком, и однажды ее желание сбылось.

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14 июля сын женщины отправил ей запрос на добавление в друзья в Facebook. Затем они созвонились по видеосвязи. Радостная Андреойю рассказала о случившемся своей матери, 49-летней Лорене Барут (Lorena Barut), которая живет в Румынии. Тогда женщины решили созвониться с мальчиком втроем. «Моя дочь и ее сын выглядели совершенно одинаково. У них были одинаковые черты лица», — вспоминала Барут.

18 июля, спустя всего четыре дня после онлайн-встречи с сыном, друг Андреойю решил ее навестить и обнаружил женщину на полу без сознания. Румынку доставили в больницу, где она скончалась через два дня. Оказалось, что у нее были проблемы с почками и печенью — органы «едва функционировали».

Мать Андреойю прилетела из Румынии и успела увидеть дочь за несколько часов до ее смерти. По словам Барут, самым трудным было сказать мальчику, что он снова потерял мать всего через несколько дней после долгожданной встречи. «Это выглядело так, словно он потерял маму дважды — это было душераздирающе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет. Новорожденного забрали у британки сразу после родов, поскольку ее родители были против ребенка.