На Урале сняли с должности главврача больницы с умершим в отделении пациентом

В Первоуральске главврача больницы сняли с должности из-за умершего без помощи пациента

В Первоуральске сняли с должности Виктора Долгушина, главврача городской больницы, в которой пациент остался умирать в пустом отделении. Об этом сообщает E1.ru.

Временно исполняющим его обязанности назначили врача-хирурга Бориса Мейлаха.

Ранее в сети появилось видео, на котором россиянин пытался докричаться до медиков, которых не было рядом после смерти пациента.

Племянница погибшего уверяла, что никто из врачей и медсестер не пытался помочь мужчине, когда он начал задыхаться. В отделении никого не было.

После этого в больнице пояснили, что когда другой пациент побежал звать на помощь, его услышала санитарка, разносящая ужин, однако по инструкции ей запрещено одной подходить к агрессивным пациентам. Она сразу же вызвала медсестру, а та — врача.

После увольнения главврача коллектив больницы подготовил письмо, в котором заявил, что в региональном Министерстве здравоохранения нашли повод, чтобы сместить Долгушина с должности.