На Украине арестовали за грабежи бывших участников военных действий в Донбассе

Суд в Запорожье арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов бывших военнослужащих

Суд в Запорожье арестовал трех бывших участников Антитеррористической операции (АТО, ныне зона Операции объединенных сил, ООС) в Донбассе, которые подозреваются в серии нападений на банки и инкассаторские автомобили. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил источник в прокуратуре Запорожской области.

По информации собеседника издания, все фигуранты дела по решению суда останутся под стражей до 14 декабря без возможности внесения залога. Отмечается, что речь, вероятно, идет о воевавших на востоке Украины Василии Бондаренко, Петре Плечуне и Кирилле Фокше.

Правоохранитель добавил, что следствие также допускает, что указанные лица в прошлом были связаны с батальоном «Азов» (организация запрещена в России).

16 октября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании военных. В спецслужбе рассказали, что трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Также злоумышленники угоняли автомобили и крали другое ценное имущество.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы обеспечить себе передвижение за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

