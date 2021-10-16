Нападение цыган на украинских военных попало на видео

На Украине цыгане из мести жестоко избили военных и попали на видео

На Украине цыгане напали на служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жестокое избиение военных представителями ромской национальности попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

Сообщается, что инцидент произошел в селе Торчин Волынской области. На записи видно, как несколько человек до крови бью ногами мужчин в военной форме. Во время нанесения ударов нападающие называют их нацистами и фашистами, а также выкрикивают фразы «На колени, фашист», «Буду вас уничтожать, фашисты» и другие угрозы.

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«Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму — думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток! Мы здесь без оружия», — кричал взбешенный цыган.

На Украине инциденты с участниками военных действий в Донбассе, большая часть которых являются националистами, случаются довольно часто. 6 октября сообщилось, что группа якобы нетрезвых цыган избила в Волынской области Украины на остановке участника Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Этот эпизод также попал на видео и вызвал бурную реакцию националистов, которые нашли участников конфликта со стороны цыган и на камеру заставили их извиняться на коленях. Известно, что объединение участников АТО в Киеве предложило награду в 100 тысяч гривен (269,5 тысячи рублей) за информацию об участниках последнего нападения.

При этом миссия Организации объединенных наций (ООН) по правам человека с 1 февраля по 31 июля зафиксировала 21 случай разжигания вражды на территории Украины. Среди жертв дискриминации числятся цыгане.

