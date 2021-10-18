Фронтмен Mötley Crüe упал со сцены и переломал ребра

Фронтмен американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил получил травму во время концерта. Об этом пишет портал TMZ.

Инцидент произошел 15 октября в ходе выступления на фестивале Monsters on the Mountain, который проходил в курортном городе Пиджен-Фордж в штате Теннесси. 60-летний артист оступился и упал со сцены. В результате его сразу же госпитализировали.

Отмечается, что падение не было связано с алкогольным опьянением или плохим самочувствием. Музыкант не заметил, что между краем сцены и звуковой аппаратурой имеется щель, и провалился в нее, упав на бетонный пол. Нил получил переломы ребер, о чем позже подтвердили в официальном Twitter-аккаунте группы Mötley Crüe. Там же сообщили, что солист проходит курс восстановления у себя дома.

Группа Mötley Crüe была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе. Коллектив создали барабанщик Томми Ли и бэк-вокалист Никки Сикс. Впоследствии к ним присоединились Винс Нил и Мик Марс.