Харрисон Форд травмировался на съемках нового «Индианы Джонса»

Актер Харрисон Форд, который сыграет главную роль в пятой части фильма про Индиану Джонса, получил травму плеча, репетируя сцену боя. Об этом сообщает Deadline.

Тяжесть полученной артистом травмы пока не определена. «Во время репетиции сцены боя Харрисон Форд получил травму плеча. Производство будет продолжаться, пока проводится соответствующий курс лечения, а график съемок изменят по мере необходимости в ближайшие недели», — заявил представитель Disney.

Харрисон Форд известен прежде всего как исполнитель главной роли в кинофраншизе «Индиана Джонс», а также по роли Хана Соло в серии фильмов «Звездные войны». В 2014 году актер уже получал травму на съемках фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Тогда Форд сломал лодыжку из-за неисправных декораций.

Первый фильм про Индиану Джонса появился на экранах в 1981 году, режиссером стал Стивен Спилберг. Выход пятой части приключенческого боевика запланирован на 29 июля 2022 года.