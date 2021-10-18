В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить частную охранную организацию (ЧОП), которая обеспечивала безопасность в школе в поселке Сарс, где произошла стрельба. Об этом в понедельник, 18 октября, со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности пишет РИА Новости.

Уточняется также, что на место происшествия выехали представили Минобразования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Ранее 18 октября стало известно, что подросток украл у отца «Сайгу», пришел с оружием в школу до начала уроков и устроил стрельбу. Шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы школьник выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» Обезвредить его удалось директору школы. Сейчас он задержан. По информации регионального Минздрава, во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу со ссадинами, но уже отпущен домой.