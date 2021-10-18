Крупные страны оказались неспособными избежать климатической катастрофы

Международная группа ученых из США, Швеции и Австрии выяснила, что почти ни одна крупная страна в мире не вводит возобновляемые источники энергии достаточно быстро, чтобы избежать рост глобальной средней температуры на 1,5 или даже два градуса Цельсия. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Energy.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) определила сценарии, совместимые с целью удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5 или 2 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата. Большинство сценариев предполагают очень быстрое развитие «зеленой» электроэнергии: в среднем около 1,4 процента от общего мирового объема электроэнергии в год для ветровой энергетики и более трех процентов для солнечной энергетики. Многие страны оказались неспособными это сделать.

При анализе 60 крупнейших стран выяснилось, что максимальный темп роста для наземной ветроэнергетики составляет в среднем 0,8 процента от общего объема поставок электроэнергии в год и в среднем 0,6 процента для солнечной энергии. Устойчивый рост, превышающий два процента в год для ветроэлектростанций и 1,5 процента для солнечной энергии, наблюдался только в небольших странах, таких как Португалия, Ирландия и Чили. Среди более крупных стран пока только Германия смогла поддерживать рост доли наземной ветроэнергетики, сопоставимый со сценариями стабилизации климата.