Россиянам назвали самые бюджетные перелеты внутри страны и за рубеж осенью

Россиянам назвали самые выгодные отечественные и зарубежные направления для перелетов туда-обратно осенью. Рейтинг маршрутов, составленный сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы россиян на авиабилеты с отправлением в период с 15 октября по 30 ноября. Оказалось, что самым бюджетным направлением внутри страны оказался перелет Элиста — Минеральные Воды — Элиста стоимостью 1,9 тысячи рублей. Следом идет маршрут из Москвы в Брянск и обратно за 2,3 тысячи рублей, Брянск — Москва с возвращением обойдется в 2,7 тысячи рублей, Краснодар — Минеральные Воды — от 3,3 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров путешествие Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург за 3,4 тысячи рублей.

Авиабилет туда-обратно из Уфы в Москву обойдется в 3,5 тысячи рублей, из Москвы в Санкт-Петербург — в 3,7 тысячи, из Краснодара в Москву — в 3,6 тысячи, из Москвы в Краснодар или в Уфу — 3,7 тысячи рублей.

Для туристов, летающих за рубеж, самым бюджетным оказался перелет из Калуги в Минск туда-обратно за 6,1 тысячи рублей. На втором месте маршрут Санкт-Петербург — Дебрецен (Венгрия) с возвращением за 7,5 тысячи рублей, на третьем — Санкт-Петербург — Братислава за 9,3 тысячи рублей. Выгодно можно приобрести билет до Стамбула и обратно из Минеральных Вод за 10,4 тысячи рублей и из Краснодара — за 11,4 тысячи рублей.

Перелет из Москвы в Минск и назад обойдется в 11,7 тысячи рублей, из Москвы в Гюмри (Армения) — в 11,8 тысячи, из Перми в Стамбул — в 12,3 тысячи, из Екатеринбурга в Тамчы (Киргизия) — в 12,4 тысячи, из Москвы в Дебрецен — в 12,9 тысячи рублей.

Ранее в октябре россияне массово бросились искать авиабилеты в четыре страны. Отмечалось, что туристов заинтересовали перелеты в Тунис, Швецию, Словению и Таиланд после решения о возобновлении авиасообщения с этими государствами.