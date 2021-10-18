В пермской школе после нападения ученика отменили занятия

В школе поселка Сарс, в которой ученик открыл огонь из охотничьего карабина, отменили занятия. Об этом сообщается на странице учебного заведения во «ВКонтакте».

«Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике», — заявила администрация школы.

Ранее стало известно, что подросток украл у отца оружие, пришел в школу до начала уроков и устроил стрельбу. Сам шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила его к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.