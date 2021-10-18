50-летняя телеведущая прошла по улицам в платье без нижнего белья

В сети обругали британскую телеведущую Аманду Холден за прогулку в наряде без белья

Британская телеведущая Аманда Холден прошла по улицам Лондона в наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart Radio. Она была одета в трикотажное облегающее платье коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатое пальто песочного оттенка и бордовые ботфорты на каблуках. Образ Холден дополнили сумка под цвет обуви, солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Читатели издания обругали внешний вид телеведущей в комментариях под снимками. «Она похожа на мою бабушку», «Ей следует надеть пальто должным образом, а не накидывать на плечи», «Вновь возвращается с работы без бюстгальтера», «Ее лицо выглядит так, будто оно не может двигаться. Пластик, наполнители, филлеры», «Хороший наряд, но она опять забыла бюстгальтер», — высказывались они.

В сентябре Аманда Холден вышла на работу в мини-платье с глубоким декольте и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлели в мини-платье зеленого цвета, которое оформлено глубоким декольте, оголяющим грудь. «Ужасный наряд, совершенно не по возрасту», — писали комментаторы.