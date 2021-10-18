Терапевт назвал способ побороть бессонницу без таблеток

Наладить сон и побороть бессонницу поможет правильный режим, рассказала РИА Новости врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Алибалаевна.

По ее словам, таблетки, которые используют для борьбы с бессонницей, имеют краткосрочный эффект и могут вызвать привыкание. Кроме того, часть лекарств обладает ярко выраженными побочными действиями. Вместо этого врач рекомендовала просыпаться и засыпать в одно и то же время. Наладить биологические часы поможет душ или ванна за два часа до сна, а также прогулка на свежем воздухе и физические нагрузки, такие как плавание, бег, танцы или занятия в тренажерном зале.

Также Нуржахан Алибалаевна посоветовала россиянам отказаться от употребления тяжелой пищи перед сном и отдать предпочтение легкому перекусу, например, йогурту, банану и ромашковому чаю. Также стоит обратить внимание на атмосферу в комнате: температура воздуха должна составлять 17-20 градусов, а оптимальная влажность — 50-60 процентов.

Эксперт напомнила, что взрослому человеку в среднем достаточно семь-девять часов сна. При этом не стоит заставлять себя спать — если на протяжении получаса уснуть не получается, лучше почитать книгу и послушать спокойную музыку.

Ранее британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон. По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который синтезируется из аминокислоты триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше спать. Главным источником этого вещества Биггс называет куриное мясо. Также оно содержится в кунжуте, овсянке и молоке.