Женщина застрелила мужчину за отказ поцеловать ее на глазах у его возлюбленной

Отвергнутая мужчиной американка убила его за отказ целоваться в присутствии его девушки

Жительница американского города Роллинг-Медоус, штат Иллинойс, убила соседа по квартире после того, как тот отказался целоваться с ней на глазах у своей возлюбленной. Об этом сообщает издание New York Post.

28-летняя Клаудиа Ресендиз-Флорез переехала в квартиру, где жили 29-летний Джеймс П. Джонс и его возлюбленная. В один из вечеров жильцы квартиры вместе употребляли алкогольные напитки, и женщина потребовала, чтобы Джонс поцеловал ее в присутствии девушки. Мужчина отверг ее и поцеловал свою партнершу.

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Тогда соседка потребовала, чтобы ее поцеловала возлюбленная Джонса, но и та отказалась выполнить ее просьбу. Американка снова потребовала поцелуя от Джонса. После повторного отказа она пришла в бешенство. Ресендиз-Флорез схватила пистолет Джонса, который хранился под диванной подушкой, сняла его с предохранителя и направила на мужчину. Джонс попытался отобрать у нее пистолет, но Ресендиз-Флорез удалось поднять руки и застрелить его в грудь.

Девушка Джонса вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшую. Женщина признала вину. Ей предъявили обвинение в убийстве. В суде адвокат Ресендиз-Флорез Кортни Смолвуд заявила, что в момент, когда произошло убийство, ее подзащитная не жила с парой, а переехала к своей семье в город Дес-Плейнс.

Суд оставил женщину под стражей без залога. У нее есть трое детей.

Ранее сообщалось, что в колумбийском городе Медельин байкер остановил свадебный автомобиль, в котором находилась его бывшая девушка, и попытался отговорить ее выходить замуж. Он попытался поцеловать невесту, однако она оттолкнула его.