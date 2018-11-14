91-летний американец попытался поцеловать жену и был арестован

Визит 91-летнего жителя американского штата Коннектикут Хайнца Фонкузи (Heinz Vonkuthy) в дом престарелых к жене закончился арестом. Как сообщает местный новостной портал WTNH, причиной вызова полиции была попытка мужчины поцеловать супругу.

Инцидент произошел во вторник, 13 ноября, в доме престарелых Regal Care в городе Фэрфилд. Когда полицейские прибыли на место, мужчина смирно стоял у комнаты супруги. Сотрудник заведения заявил, что Фонкузи запрещено целовать жену, так как таким образом он мог «передать ей что-то с помощью рта».

Полицейские отметили, что не особо удивлены вызову: Фонкузи арестовывают за это уже 26-й раз.

Мужчину доставили в участок, на него завели уголовное дело и отпустили домой, однако обязали его явиться в суд.

В октябре сообщалось о 16-летнем турецком подростке, которого приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за поцелуй со своей 13-летней подружкой. Все это снял на видео одноклассник девушки и показал друзьям, администрация школы узнала о видео и сообщила о происшествии в полицию.

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