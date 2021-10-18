В Чечне прокомментировали конфликт чеченцев с полицейским в ХМАО

ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), после которого произошел конфликт между уроженцами Чечни и автоинспектором, произошло по вине полицейского. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram.

«По сути ДТП инициировали не уроженцы юга России, которые давно живут в этом городе, органично вписавшись в местный уклад жизни. Авария случилась по вине автоинспектора. По одной из версий, блюститель порядка оказался нетрезвым. Мы не можем этого утверждать. Это прерогатива следствия», — написал Дудаев, комментируя инцидент.

Он добавил, что по одной из версий, инспектор был не при исполнении служебных обязанностей на момент аварии, и к этому склоняется «абсолютное большинство свидетелей и фигурантов события».

Дудаев указал, что по «проверенным данным» чеченских властей, драки не было, и ситуацию удалось разрешить мирным путем.

Как сообщалось ранее, вечером 14 октября на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной в городе Пыть-Ях произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, который ехал на личном автомобиле. После аварии его окружили несколько мужчин и потребовали выйти из машины на улицу.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что в ДТП пострадал уроженец Чечни, его госпитализировали с переломом ноги. Автоинспектор получил небольшие травмы, ему не понадобилась госпитализация. В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).