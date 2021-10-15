Раскрыто состояние избежавшего самосуда от чеченцев полицейского в ХМАО

Источник в правоохранительных органах раскрыл состояние здоровья полицейского в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который попал в аварию и избежал самосуда от уроженцев Чечни.

«Старший лейтенант полиции госпитализирован с переломом ноги, его состояние удовлетворительное, жизнь вне опасности», — сказал источник в беседе с «Лентой.ру». По его словам, полицейский — уроженец Украины — в городе Пыть-Яхт на Toyota Camry нарушил ПДД и столкнулся с Lada Granta, которой управлял уроженец Чечни. У второго участника ДТП в результате столкновения тоже были некоторые травмы, но госпитализация не понадобилась.

Вскоре на место аварии прибыли земляки потерпевшего и стали требовать выдать им виновника ДТП.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, как толпа мужчин окружила полицейский автомобиль, в котором, предположительно, находится виновник ДТП. Многие из них ведут себя агрессивно, кто-то пытается проникнуть в салон и дергает за дверь. Возле машины находится сотрудник полиции.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.