Чеченцы попытались устроить самосуд над полицейским и попали на видео

В ХМАО попытка самосуда уроженцев Чечни над устроившим ДТП полицейским попала на видео

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) попытка самосуда группы россиян из Чечни над совершившим ДТП полицейским попала на видео. Ролик в пятницу, 15 октября, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как толпа мужчин окружила полицейский автомобиль, в котором находится виновник ДТП. Многие из них ведут себя агрессивно, кто-то пытается проникнуть в салон и дергает за дверь. Возле машины ходит одинокий сотрудник в полицейской форме.

По данным канала, полицейский, являющийся уроженцем Украины Андрей Дробитько, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с «Лада Гранта» чеченца. На место прибыли земляки потерпевшего и стали требовать выдать им совершившего правонарушение мужчину.