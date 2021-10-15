Возбуждено дело после попытки чеченцев устроить самосуд над полицейским в ХМАО

СКР возбудил дело по факту самосуда, который пытались устроить чеченцы в Ханты-Мансийске

Следственный комитет России начал расследование по факту инцидента, произошедшего в Ханты-Мансийском автономном округе с участием уроженцев Чечни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По его словам, дело возбуждено по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после попытки устроить самосуд над сотрудником полиции.

Основанием для начавшегося расследования стала распространяемая в соцсетях информация о противоправных действиях в отношении полицейского, попавшего в ДТП с участием чеченцев.

По предварительным данным, 14 октября около 20 часов по местному времени на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошла авария, в которую попал правоохранитель на своем личном автомобиле. После дорожного инцидента его окружили несколько мужчин и потребовали выйти из машины на улицу.

Следователями намерены выяснить обстоятельства произошедшего. Начат допрос участников ДТП с целью проверить действия каждого из них в отношении сотрудника полиции.