Экс-глава разведки Франции рассказал о внедренном в Минобороны «русском кроте»

Экс-глава Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал о «русском кроте», внедренном в Минобороны страны в 2017 году, во время интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бажоле, будучи на посту генерального директора службы, он довел эту информацию до властей. Он отметил, что до этого приоритетом разведки была борьба с терроризмом, так как холодная война закончилась, и «не нужно было тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет». «Несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — добавил французский политик.

Бывший глава DGSE отметил, что число российских шпионов во Франции остается «как минимум» на таком же уровне, что и в советское время. При этом нынешний глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что там удивлены словам Бажоле, так как «вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке».

В 2019 году французское издание Le Monde сообщало, что в стране обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали. По информации издания, речь шла о Сергее Желтикове, который занимал консульские посты. Его якобы раскрыли сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка, DGSI), однако в МИД Франции об этом ничего не знали.