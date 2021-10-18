Посол Белоруссии во Франции отозван в Минск для консультаций

В МИД Белоруссии сообщили, что отозвали посла республики во Франции для консультаций

Посол Белоруссии во Франции отозван в Минск для проведения консультаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что данный шаг связан с отъездом из Белоруссии французского посла Николя де Буйан де Лакост.

При этом, отметили в МИД, причиной высылки дипломата стало то, что за время своего пребывания в Минске посол не передал президенту страны Александру Лукашенко верительные грамота и таким образом завершил процедуру вступления в должность. В итоге Белоруссия уведомила Париж о том, что срок действия соглашения Минска на назначение Николя де Лакост послом уже истек.