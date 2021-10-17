Посла Франции вынудили покинуть Белоруссию

Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйан де Лакост покинул страну по требованию Минска. Об этом передает France-Presse, со ссылкой на официальные источники.

«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», — написано в сообщении агентства.

Ранее ТАСС сообщало, что Европейский союз (ЕС) представит новый пакет санкций против Белоруссии. По информации европейского дипломата, ограничения будут утверждены в течение ноября. «Мы работаем над очередным пакетом санкций против Белоруссии», — уточнил он. Также источник сообщил о том, что Белоруссия будет представлена «пустым креслом» на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря, так как представители властей республики не будут присутствовать на мероприятии.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

