В Литве завели дело за призывы к госперевороту на антиковидном митинге

На учительницу в Литве завели дело о призыве к военному перевороту на антиковидном митинге

В отношении учительницы литовского языка из Вильнюса Астры-Геновайте Астраускайте завели уголовное дело о призывах к военному перевороту после того, как она организовала антиковидный митинг у здания парламента. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Вильнюсскую окружную прокуратуру.

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Астраускайте устроила акцию протеста против новых санитарных ограничений из-за пандемии в субботу, 16 октября. Ее посетили около 150 человек. При этом, как говорится в заявлении государственного обвинения, женщина публично призвала собравшихся госперевороту с оружием в руках.

«Любому, кто публично призывает к насильственному (...) свержению законной власти Литовской Республики, изменению ее конституционного строя (...) грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает портал, Астраускайте уже попадала в поле зрения правоохранителей после того, как организовала акцию протеста, переросшую в массовые беспорядки в центре Вильнюса 10 августа. Тогда протестующие попытались заблокировать здание Сейма и напасть на депутатов, полиция применила слезоточивый раз. Демонстранты отбивались камнями, пиротехникой и даже взрывчаткой, однако они были разогнаны.