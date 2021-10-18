В Совфеде ответили на вопрос о возобновлении работы миссии НАТО в России

Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве, а также своего представительства в случае реальных шагов альянса. Так на соответствующий вопрос ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, а также увеличение численности российских представителей до оптимального.

Джабаров добавил, что для возобновления работы военной миссии Россией заявлений НАТО будет недостаточно. «Если это будут опять слова, а на деле будут вводиться ограничения, например, на передвижение наших сотрудников по зданию НАТО, то это не изменит ничего», — заключил он.

В понедельник, 18 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу миссии НАТО в Москве и отзывает аккредитацию ее сотрудников. Кроме того, она закрывает свое постоянное представительство при штаб-квартире Североатлантического альянса.

В начале октября в НАТО сократили миссию России в Брюсселе до 10 человек. По словам представителей альянса, восемь российских дипломатов были высланы под предлогом того, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки. В свою очередь глава МИД России подчеркнул, что никакого объяснения причин подобного шага сделано не было.