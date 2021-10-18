Рогозин назвал причину деградации отношений между Россией и НАТО

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в отношениях НАТО и России наступил «печальный финал» и вина за разрыв отношений лежит на чиновниках Североатлантического альянса. Такую точку зрения он выразил в беседе с РБК.

Глава «Роскосмоса» указал, что альянс нарушил предложенный им принцип, предусматривающий работу Совета Россия — НАТО в «любую политическую погоду». Вместо этого, по его словам, от альянса «все время дуло в сторону России ледяными ветрами».

Рогозин, который в 2008-2011 годах был представителем России при НАТО, подчеркнул, что есть другие причины деградации отношений Москвы с военно-политическим блоком. Среди таких причин он назвал попытки использовать силу в обход Совбеза ООН, антироссийские инициативы по кибератакам и противоракетной обороне, а также создание образа врага из России «для того, чтобы оправдать перед налогоплательщиками стран Запада сытую и лицемерную жизнь в Брюсселе тысяч "подхрюкивающих" натовских бюрократов».

Что касается последствий разрыва отношений с блоком НАТО, то он не скажется на безопасности России, уверен Рогозин. «Наша безопасность определяется прежде всего нашей ракетно-ядерной мощью, а также возможностью и волей защищать свой суверенитет и свободу», — пояснил глава «Роскосмоса».

В понедельник, 18 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу миссии НАТО в Москве и отзывает аккредитацию ее сотрудников, а также закрывает свое постоянное представительство при штаб-квартире Североатлантического альянса.

В начале октября в НАТО сократили миссию РФ в Брюсселе до 10 человек. Восемь российских дипломатов были высланы под предлогом того, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки, как отметили представители альянса. Лавров подчеркнул, что никакого объяснения причин подобного шага сделано не было.