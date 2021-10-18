Пушков прокомментировал приостановку работы миссии России при штаб-квартире НАТО

После приостановки работы российской миссии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе и Информбюро Североатлантического альянса в Москве руководство военного блока лишится возможности «имитировать контакты при их отсутствии». Об этом сенатор Совета Федерации Алексей Пушков написал в понедельник, 18 октября, в своем Telegram-канале.

«Формула Столтенберга о необходимости диалога НАТО с Россией "с позиции силы" порочна по сути и невыполнима политически. Сегодня Москва окончательно похоронила эту формулу», — прокомментировал он новости о закрытии представительств России и НАТО в Брюсселе и Москве.

По оценке Пушкова, данное решение Москвы лишает Брюссель возможновти «успокаивать общественность в Европе намеками на некий диалог, которого на деле нет».

В понедельник, 18 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу миссии НАТО в Москве и отзывает аккредитацию ее сотрудников, а также закрывает свое постоянное представительство при штаб-квартире Североатлантического альянса.

В начале октября в НАТО сократили миссию РФ в Брюсселе до 10 человек. Восемь российских дипломатов были высланы под предлогом того, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки, как отметили представители альянса. Сергей Лавров подчеркнул, что никакого объяснения причин подобного шага сделано не было.