Москвичей с приспущенной маской в метро начнут штрафовать

Власти Москвы сообщили, что начнут штрафовать пассажиров метро, которые приспустили маску

В Москве пассажиров, которые приспустили маску в метро, начнут штрафовать контролеры. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, его цитирует ТАСС.

По его словам, маска должна полностью закрывать органы дыхания пассажира, который ездит в московском метро. Он рассказал, что часть пассажиров опускают средство индивидуальной защиты на подбородок или снимают его.

Ранее власти Москвы сообщили об усилении контроля за соблюдением мер против COVID-19 в ночных заведениях. По словам Алексея Немерюка, в местах ночных развлечений должны соблюдаться требования Роспотребнадзора.