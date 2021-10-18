Российский бизнесмен сел на 12 лет за хищение миллионов на инвалидных протезах

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бизнесмену Валерию Перевозникову за хищения средств, предназначенных для изготовления инвалидных протезов, одной из жертв которых стала российская волейболистка паралимпийской сборной. Об этом в понедельник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 12 годам лишения свободы. Как установил суд, с 2017 по 2018 год коммерсант заключал с инвалидами договоры на изготовление протезов, но деньги присваивал. Всего таким образом он смог обмануть свыше 40 россиян на общую сумму 179 миллионов рублей.
Перевозников уже сидит за свои прежние махинации. В сентябре 2020 года его осудили на четыре года за присвоение пяти миллионов рублей спортсменки паралимпийской сборной России по волейболу, которой требовался протез ноги.