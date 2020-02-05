Обманувший паралимпийскую спортсменку россиянин нажился на инвалидах

Бизнесмен Валерий Перевозников, ранее обманувший с протезом волейболистку паралимпийской сборной России, обвиняется в трех эпизодах крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК), сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, россиянин обманул трех человек с инвалидностью, которым обещал изготовить новые протезы. Взамен он предлагал взять многомиллионные кредиты. Деньги перечислялись на счет Перевозникова и его водителя, распоряжался ими предприниматель. Полученные средства на общую сумму в 11 миллионов рублей мужчина потратил на погашение своих долгов и дорогостоящие покупки, покупатели свои заказы не получили.

Одной и пострадавших стала член паралимпийской сборной России по волейболу, чемпионка мира и Европы. Ее имя не называется. Перевозников сам обратился к ней с предложением сделать протезы ног, за них женщина заплатила более пяти миллионов рублей.

В ходе следствия бизнесмен был задержан и помещен с СИЗО. Он полностью признал вину. Его имущество арестовано. Расследование дела завершено, оно передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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