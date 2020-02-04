Россиянка украла более полумиллиона рублей у пенсионеров и инвалидов

Соцработница на Сахалине украла более полумиллиона рублей у пенсионеров и инвалидов, в том числе у участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

Общая сумма похищенных денег составила 570 тысяч рублей.

Работница отделения «Милосердия» государственного Центра медико-социальной реабилитации «Чайка» сообщала пенсионерам ложную информацию о том, что их деньги не поступили. Также женщина похищала средства инвалидов, используя их беспомощное состояние, отмечается в заявлении.

Прокуратура направила материалы в Холмский межрайонный Следственный комитет по Сахалинской области. В результате против соцработницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

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