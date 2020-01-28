Россиянка кормила детей едой с помойки

В Казани местная жительница кормила детей остатками еды с помойки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает KazanFirst.

По информации издания, жалоба на женщину поступила в октябре 2019 года после пьяного дебоша. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили, что проживающие с жительницей Казани трое детей содержатся в неблагоприятных условиях и едят еду с помойки.

Издание отмечает, что районная прокуратура решает вопрос о лишении женщины родительских

Ранее в Ростове-на-Дону соцработники проверили квартиру местной жительницы по сообщению ее сестры и обнаружили проживающего в условиях антисанитарии младенца. Судя по опубликованным в сети кадрам из квартиры женщины, там практически нет мебели, стены ободраны, сантехника старая и грязная. Также на них можно заметить, что окно открыто настежь, хотя температура на улице не превышает десяти градусов.

Вместе с тем президент России Владимир Путин поручил продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Увеличить размер выплат семьям с детьми российский лидер пообещал в середине января, выступая с посланием Федеральному собранию. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. В 2019 году россиянкам выплачивали маткапитал в размере 453 026 рублей.

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