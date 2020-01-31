Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков

Полиция задержала 21 злоумышленника, которые выдавали себя за сотрудников газовой службы и таким образом обманывали пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками газовой компании и убеждали пенсионеров в необходимости заменить газовое оборудование. Стоимость их услуг составляла от 100 до 200 тысяч рублей, однако лжегазовщики обещали скидку в в размере 50 процентов за установку их оборудования.

После того, как пострадавшие поняли, что их обманули, они обратились в полицию. В результате был задержан 21 подозреваемый в возрасте от 21 до 31 года. Также при обыске были изъяты оборудование, деньги, мобильные телефоны, 300 газовых плит, удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документация.

Следствие установило, что задержанные не имели необходимых навыков для проведения работы и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке. Возбуждено 16 уголовных дел по статье о мошенничестве.

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