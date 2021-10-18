«Краповые береты» объяснили снятие с испытаний племянника Кадырова

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим был снят с испытаний на получение крапового берета в Ставропольском крае, так как сошел на марш-броске. Об этом сообщил в беседе с News.ru основатель движения «Краповых беретов», создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк.

По его словам, драки между инструкторами и бойцами спецназа из Чечни не было. Он также опроверг сведения о том, что чеченских бойцов во время марш-броска подвозили на автомобилях.

«Мы провели заседание совета "Краповых беретов", пригласили инструкторов, принимавших участие в приеме испытания, по всем вопросам, которые в сети находятся, получили ответы. Никакой драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — объяснил Лысюк.

Ранее стало известно, что Абдул-Керим Кадыров был снят с испытаний, которые проводились на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. Уточнялось, что родственник Рамзана Кадырова в итоге не получил краповый берет.

В воскресенье, 17 октября, журналист Александр Коц сообщил, что на соревнованиях на Ставрополье во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и, по данным Коца, завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. В Росгвардии опровергли случившееся.

Рамзан Кадыров в марте 2019 года назначил Абдул-Керима Кадырова на должность начальника учебно-тренировочного Центра СОБР «Терек» управления Росгвардии по Чечне.