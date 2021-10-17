Спецназовцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста

Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили в знак протеста с понедельника снять свой основной знак отличия — краповые береты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц.

Поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. Во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

Из-за этого несколько десятков человек были сняты с дистанции, однако они все равно получили заветный берет. После этого краповики решили перейти на уставные кепки.

Для присвоения крапового берета — предмета исключительной гордости военнослужащего — кандидаты должны пройти ряд изнурительных испытаний. помимо марш-броска, это огеннно-штурмовая полоса, 12-минутный поединок с разными соперниками, штурм высотного здания, акробатика и стрельба.