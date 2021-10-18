Росгвардия опровергла намерение спецназовцев снять краповые береты

Росгвардия опровергла информацию о намерении бойцов 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» снять свой основной знак отличия — краповые береты — в знак протеста итогов соревнований по Северо-Кавказскому округу войск национальной гвардии. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты», — заявил он. Генерал-майор пояснил, что краповый берет — «это символ доблести наших спецподразделений и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

«В данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Победил как всегда сильнейший. С чем мы победителей и поздравляем», — резюмировал Грибакин.

Ранее к разбирательству в ситуации подключился Главный совет краповых беретов. Как рассказал основатель «Братства краповых беретов» герой России Сергей Лысюк, по итогам изучения ситуации будет дана объективная оценка, а «сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций».

17 октября о демарше бойцов спецназа в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц. По его утверждению, поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. Во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Кроме того, спецназовцев возмутило то, что провалившие испытания конкурсанты все равно получили заветные береты.