Женщина нашла тайную комнату под кроватью номера в отеле

Пользовательница TikTok по имени Эддисон, зарегистрированная под никнеймом @addisoncassel, рассказала, как обнаружила секретную комнату под кроватью номера в отеле, где остановилась с бабушкой.
«Я была в отеле и лежала на кровати, когда заметила прорезь в полу. Мы с бабушкой решили открыть ее. Отверстие прикрывала двухслойная заглушка», — объяснила она в ролике.
На записи виден покрытый ковром пол, в котором сделана прорезь. Под заглушкой оказалось небольшое пустое помещение. Женщина отметила, что остановилась в одноэтажном мотеле, поэтому очень удивилась, что нашла тайный подпол.
Пользователи TikTok посмотрели запись более 4,6 миллиона раз. Видео набрало более 315 тысяч лайков и тысячи комментариев.
Некоторые из зрителей предложили рациональные объяснения: «Это может быть бойлерная или бомбоубежище, особенно в старом отеле», — написал один из них. «Это подвал. Он есть в каждом отеле», — отметил второй комментатор.
Другие пользователи вспомнили, что подобная ситуация была показана во множестве фильмов ужасов. «Однажды я смотрел фильм о безумном владельце отеля, где в каждый номер вели подземные тоннели, и он убивал постояльцев во сне», — написал один из них. «Я бы уехал», — сказал второй юзер.
В следующем видео Эддисон высказала свое мнение относительно этих теорий. «Наверное, это просто подвал. Но в нем нет ни труб, ни проводов», — сказала она. Блогерша продемонстрировала, что комната оказалась заброшенной и полной пыли и паутины.
Ранее сообщалось, что в графстве Сассекс 23-летний мужчина обнаружил подземные комнаты и туннели в доме своей семьи, построенном 500 лет назад. Внутри британец нашел давно спрятанные «сокровища»: старинные книги, школьные парты, которые использовались в XIX веке, сейф, бумаги с информацией о доме и несколько писем.