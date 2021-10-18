После нападения в наркодиспансере Якутии завели третье дело

СКР возбудил дело о халатности после нападения пациента наркодиспансера Якутии на больных

Следователи начали расследование по третьему возбужденному уголовному делу после ЧП, произошедшего в наркодиспансере в Якутии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

В рамках следствия по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) предстоит установить должностных лиц, по вине которых произошло ЧП.

По данным следствия, вечером 16 октября 2021 года в палате диспансера пациент напал с ножом на соседей по палате. В итоге пострадали пятеро больных, один из них скончался от колото-резаных ран.

Остальные госпитализированы. Подозреваемый задержан.